Орбан зробив скандальну заяву про вступ України в ЄС: Мішель відреагував

Україна вже є стратегічним партнером ЄС, каже Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана підписати "стратегічне партнерство" України з ЄС - замість рішення про вступ.

Про це повідомляє видання Reuters

Голова Євроради відреагував на зауваження Орбана, заявивши, що у ЄС вже є угода про асоціацію з Києвом.

"У нас є Угода про асоціацію з Україною, яка пропонує багато можливостей для тісної співпраці з Україною. У грудні ми проведемо глибокі дебати з 27 колегами, щоб оцінити, яке рішення ми приймемо", - сказав він.

Заява Орбана

Угорський прем'єр Віктор Орбан пропонує взагалі не виносити питання щодо вступу України до ЄС на саміт у грудні. Він повторив російські наративи, що Євросоюз має підтримувати Київ не у війні, а в прагненнях до миру.

За словами Орбана, членство України в ЄС "сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини".

"Угорщина не накладає вето. Немає вето, Угорщина блокуватиме рішення", – заявив Орбан.

Читайте також: