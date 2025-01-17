Орбан зробив заяву про загрозу України для ЄС і закликав скасувати санкції щодо РФ

Політик вважає, що настав час створювати "вільні від санкцій" відносини з Москвою.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна становить серйозну економічну загрозу для Європи. Ба більше, він цинічно висловився про те, що країни не існує.

Про це угорський політик заявив в інтерв’ю Telex.

Орбан наголосив, що готовий вжити серйозних захисних заходів, щоб, наприклад, не завдати шкоди угорській і польській сільськогосподарським економікам.

"Ми говоримо про країну, яка не може стояти на ногах. Україна не існує без західних грошей, від економічної діяльності залишилися руїни, а вступ країни до ЄС ніс би велику загрозу для європейської економіки та сільського господарства", — висловився він.

Прем'єр-міністр наголосив, що нібито Європейський союз має скасувати санкції проти Росії. Адже, за його словами, адміністрація Дональда Трампа готова від наступного тижня відкрити "нову еру".

"Настав час викинути санкції у вікно і створити з росіянами відносини, вільні від санкцій", — наголосив він.

Зі слів Орбана, на це потрібен час. Мовляв, у Брюсселі настане "протверезіння", а поки що вони перебувають у "стадії запою". Прем'єр також заявив, що для досягнення цілей економічної політики Угорщини необхідний мир, і тоді "доведеться зайнятися Україною, на яку ми зараз дивимося тільки крізь "окуляри війни".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав країни, які проти вступу України до НАТО. За його словами, США, Угорщина, Словаччина та Німеччина не підтримують інтеграцію України до Альянсу.

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