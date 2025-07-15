Орбан зробив гучну заяву про мобілізацію і "вбивства" в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що начебто в Україні «людей б’ють до смерті» під час «примусової мобілізації» та закликав Євросоюз відреагувати.

Про це очільник угорського уряду сказав у програмі Pikk Extra, опублікованій на YouTube-каналі Magyar Nemzet.

Орбан заявив, що Євросоюз не може мовчати, якщо в країні, яка перебуває у стані війни (Україні), «людей б’ють до смерті», особливо якщо йдеться про громадян держав-членів ЄС. Політик закликав Брюссель рішуче виступити проти української «примусової мобілізації».

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«Не можна сьогодні виголошувати промови про євроінтеграцію України, а завтра ховати людей, яких забили під час примусової мобілізації», — висловився прем’єр Угорщини.

Він зазначив, що уряд його країни уважно стежить за ситуацією, знає про випадки «примусової» або звичайної мобілізації етнічних угорців, про загиблих і про сиріт, що залишилися. За словами Орбана, уряд Угорщини намагається їм допомагати.

«І оскільки йдеться про громадян країни-члена ЄС — Угорщини, ми стукаємо у двері Брюсселя та вимагаємо, щоб вони виступили проти практики української примусової мобілізації«, — наголосив очільник угорського уряду.

Нагадаємо, раніше у липні угорські медіа повідомили про смерть свого громадянина на Закарпатті, звинувативши український ТЦК та СП у побитті чоловіка до смерті. Україна спростувала побиття і заявила, що військовозобов’язаний помер через проблеми зі здоров’ям. До речі, чоловік також мав українське громадянство.

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Через смерть мешканця Закарпаття Міністерство закордонних справ Угорщини викликало до себе посла України Федора Шандора.