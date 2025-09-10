Орбан зробив неоднозначну заяву після атаки дронів РФ на Польщу

Дональд Туск і Віктор Орбан. / © Associated Press

Угорська політика "закликів до миру" у війні між Україною та Росією є "розумною та раціональною". Це доводить "інцидент" з російськими дронами у Польщі.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі Х.

Він зауважив, що порушення територіальної цілісності Польщі "є неприйнятним", і наголосив на підтримці Варшави Будапештом.

"Життя в тіні війни сповнене ризиків та небезпек. Настав час покласти цьому край", — наголосив Орбан.

З його слів, ці події є свідченням необхідності досягти миру між Україною та Росією. Саме тому, висловився він, Угорщина підтримує зусилля президента США Дональда Трампа, що "спрямовані на досягнення миру".

Нагадаємо, вночі російські "Шахеди" атакували Польщу, сили ППО знищили кілька безпілотників. Було зафіксовано 19 порушень польського повітряного простору країни, більшість — з території Білорусі. Перші дрони у небі над республікою зафіксували пізно ввечері 9 вересня — близько 23:30.

Після нічного нальоту у Польщі знайшли ще й частини ракети "невстановленого походження". В Оперативному командуванні Збройних сил наголошують, уламки ракети наразі класифікуються як такі, що мають "невідоме походження", але вони можуть виявитися рештками оборонної ракети.