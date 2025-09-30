ТСН у соціальних мережах

Політика
1268
Орбан зробив несподівану заяву про слабкість Росії

Віктор Орбан заявив, що Угорщина є сильнішою за Росію і готова рішуче діяти у разі порушення повітряного простору.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив переконання, що Росія не може зашкодити його країні, оскільки є слабкою. Орбан також сказав, як діятиме Угорщина у разі залітання російських дронів на її територію.

Свої заяви очільник угорського уряду зробив у ефірі Harcosok Oraja.

Орбан наголосив, що Росія нібито не може зашкодити Угорщині, оскільки вона є слабкою у військовому, економічному та демографічному сенсах.

«Ми сильніші, але поводимося, як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб’ємо. Ми не боїмося», — запевнив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, напередодні Орбан спровокував міжнародний скандал: заявив, що Україна не є незалежною суверенною державою, оскільки повністю залежить від фінансової допомоги Заходу. Водночас політик мінімізував інцидент із залітанням угорських дронів до України, назвавши це «не проблемою».

Орбан також оголосив, що його країна не відмовиться від російських нафти й газу, оскільки РФ, за його словами, «гарантує безпеку Угорщини» завдяки надійним довгостроковим контрактам.

