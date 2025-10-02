Орбан зробив нову обурливу заяву про вступ України до Євросоюзу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до Євросоюзу, адже в такому разі країни-члени об’єднання повинні будуть виплачувати Києву гроші за різними програмами.

Про це повідомляє DR.Dk.

Орбан вкотре повторив свої вигадки про війну у разі євроінтеграції України.

«Ми хочемо стратегічного партнерства з Україною. Членство означатиме, що війна увійде до ЄС. У такому разі Євросоюз мав би платити Україні гроші. Нам це не подобається», — висловився угорський прем’єр.

Він додав, що членство України у Євросоюзі — це начебто забагато. За словами Орбана, у майбутньому буде достатньо стратегічного партнерства зі справедливою угодою щодо економіки, енергетики, та безпеки.

Нагадаємо, у липні Орбан виступив проти вступу України до ЄС, заявивши, що цей крок принесе війну до Європи. Політик заявив про зростання ймовірності світової війни, і наголосив, що Угорщина повинна робити все, аби не бути втягнутою у глобальний конфлікт.

У серпні видання Politico інформувало, начебто президент США Дональд Трамп зміг використати свій вплив та переконати Орбана зняти вето на вступ України до ЄС. Дипломати прогнозували, що завдяки зростанню політичного тиску та впливу американського лідера «безвихідна ситуація» з членством Києва в ЄС може бути вирішена вже найближчими місяцями.