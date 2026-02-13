ТСН у соціальних мережах

Політика
1400
1 хв

Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну: що сталося цього разу

Прем’єр Угорщини заявив про військову загрозу для Угорщини з боку України.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що один із командирів української армії погрожує військовим вторгненням його країні.

Орбан наголосив, що серйозно сприймає такі погрози, і що Україна становить загрозу для Угорщини.

«Будувати та утримувати величезну українську армію за європейські гроші суперечить інтересам безпеки Угорщини. Я бачу ризик того, що дедалі сильніша українська армія буде на східних кордонах Угорщини», — сказав він.

Окремо Орбан заявив, що Угорщина «не братиме участі у війні проти Росії» та не надсилатиме військових до України. З його слів, така політика збережеться доти, доки при владі залишається його партія «Фідес».

Нагадаємо, Орбан різко загострив риторику щодо України та Європейського Союзу, виступаючи на «антивоєнному» зібранні у місті Сомбатгей. У своїй промові він фактично представив Україну як зовнішнього ворога Угорщини, а Брюссель — як головного політичного противника, на протиставленні якому будується майбутня виборча кампанія.

Зазначимо, позиція Будапешта традиційно залишається однією з найбільш критичних щодо євроінтеграційних процесів України. Угорщина неодноразово блокувала або затримувала рішення ЄС, що стосуються Києва, посилаючись на процедурні та політичні аргументи.

1400
