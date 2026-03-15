Орбан зробив нову заяву про "Дружбу" і накинувся на Зеленського

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито «українську нафтову блокаду» та розкритикував дії президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Орбан стверджує, що ситуація з нафтопроводом «Дружба», який він назвав життєво важливим для Угорщини та Словаччини, створює енергетичні ризики.

За його словами, угорські експерти вже кілька днів перебувають у Києві, однак їм нібито не надають доступу до нафтопроводу: «Світ і Європа не можуть подолати нафтову кризу без допомоги дешевої російської нафти», — сказав він.

Орбан також зазначив, що Сполучені Штати почали послаблювати санкції щодо Росії, тоді як у Брюсселі «настрої досі не вщухли», а Європейська комісія та канцлер Німеччини зберігають обмеження проти російської нафти.

Що відомо про конфлікт щодо «Дружби»

Між Україною та Угорщиною триває напружена дискусія щодо роботи нафтопроводу «Дружба», яким здійснюється транзит російської нафти до країн Центральної Європи.

Через це угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком приїхала до Києва для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба».

Зі свого боку в МЗС України наголосили, що угорці не мають офіційного статусу делегації, а приїхали як звичайні туристи за безвізом.

Президент України Володимир Зеленський теж не підтвердив проведення офіційних переговорів із представниками Угорщини, які прибули до Києва.

Раніше повідомлялося, що угорська делегація, яка самовільно приїхала до України для перевірки стану нафтопроводу «Дружба», повинна була складатися з п’яти осіб. Однак один із її членів, який має український паспорт, не наважився перетнути кордон з Україною через страх перед мобілізацією.