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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Орбан зробив нову заяву про поразку України у війні

Орбан висловився, мовляв, у НАТО виник розкол через війну в Україні, адже США обрали шлях миру, а Європа - шлях війни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Віктор Орбан.

Віктор Орбан. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, мовляв, причиною усіх проблем Європи стала війна в Україні. Нібито на ЄС чекають значні політичні наслідки через “спалені на цій війні гроші”.

Про це він заявив в інтерв'ю на YouTube-каналі Patrióta, пише “Фокус”.

Політик заявив, мовляв, у Європі склалася провоєнна коаліція, яка “диктує політику в Європі”. Це, вважає Орбан, “дуже велика проблема, тому що це погано для Європи”.

На його думку, у НАТО виник розкол через війну в Україні. Адже, з його слів, США обрали шлях миру, а Європа - шлях війни. Ба більше, нахабно додав він, українці нібито підтримують ту ж позицію, отримуючи фінансування. Зі слів прем’єр-міністра, європейці вже "спустили" в Україні сотні мільярдів євро і хочуть витратити ще більше.

"Всі більше зацікавлені у війні й менше зацікавлені в мирі", - наголосив Орбан.

За оцінкою політика, "за мир" виступають Туреччина, США, Угорщина та Словаччина. Решта 25 країн в Європі нібито або підтримують війну, або змирилися з такою позицією інших. Орбан також розкритикував стратегію, обрану Україною та Європою.

"Настане дуже гіркий момент, коли європейські лідери — за винятком угорців і словаків — будуть змушені визнати, що вони дотримувалися хибної стратегії й тому зазнали поразки", - висловився угорський прем’єр.

Він запевнив, що ЄС і Україна вже програли у цій війні, хоча Сили оборони утримують позиції на фронті. Також Орбан нахабно зауважив, що вперед веде лише припинення вогню. Мовляв, виграти війну в Україні на фронті неможливо, а можна її закінчити її дипломатичним шляхом. Втім, каже угорський політик, для перемир’я необхідна зустріч президентів РФ і США.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан зробив зухвалу заяву про вступ України до НАТО. Це означало б війну з Росією та Третю світову війну наступного ж дня, вважає політик. За його словами, нібито є ЄС "безрозсудно поспішає" з ухваленням щодо Києва та ризикує війною.

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