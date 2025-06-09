Орбан зробив обурливу заяву про переговори щодо України без України

Віктор Орбан.

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Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори з Росією мають вести з позиції сили, а угода потрібна. Втім, “між росіянами та американцями”.

Про це угорський політик заявив в інтерв’ю французькому телеканалові LCI.

“Я вважаю, що ні європейці, ні українці не зможуть домовитися з росіянами. Українці тому, що вони програють цю війну, а європейці тому, що вони занадто залучені до цього процесу, щоб досягти угоди. Насправді потрібна угода між росіянами та американцями”, - висловився Орбан.

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З його слів, “спочатку має бути припинено вогонь”, потім - довгострокова стратегічна угода про мир. Натомість, наголошує Орбан, “росіяни розуміють лише мову сили, Європа має бути сильною”.

“Ми повинні думати не про Путіна, а про себе. Ми не вимірюємо Європу через фігуру Путіна. Ми маємо власні інтереси. Ми маємо бути сильними — і з Росією, і проти неї. Президент Росії – це президент Росії. Якщо він захоче приїхати до Угорщини, його приймуть з усіма необхідними почестями”, - висловився очільник угорського уряду.

Він нахабно заявив про те, що мовляв, "Україна не здатна стати членом НАТО або ЄС. Журналіст уточнив, що те саме колись говорили про Угорщину. Однак, Орбан заперечив.

“Ще до війни Україна вже була банкрутом. На початку 90-х років українці не змогли створити економічно функціональну державу”, - зухвало заявив він.

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Нагадаємо, що Віктор Орбан відомий своїми зухвалими заявами про Україну. Нещодавно він відкрито повідомив, що прагне докласти всіх зусиль, щоб завадити вступу України до ЄС. Свої наміри він пояснив турботою про угорські інтереси.

Що більше - політик розпочав кампанію проти України. Політологи кажуть, що його антиукраїнська риторика вписується у схему давнього конфлікту Орбана з ЄС. В цій логіці Україна та Євросоюз опиняються "на одному боці барикади" проти Угорщини.

Дата публікації 13:49, 02.06.25 Кількість переглядів 134 У Вільнюсі збираються лідери європейських країн і генсек НАТО! Що сталося?