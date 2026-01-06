Орбан зробив цинічну заяву про майбутнє Євросоюзу

Віктор Орбан. / © Associated Press

Європейський Союз може зіткнутися з дезінтеграцією та хаосом у керівництві у 2026 році. Втім, Будапешт не планує вихід з ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Index.

«Європейський Союз розвалиться сам по собі, відбудеться свого роду дезінтеграція, настане хаос у керівництві», — висловився Орбан.

З його слів, цей процес можна зупинити за допомогою реструктуризації, але її немає. Бо, каже Орбан, зацікавлені країни застрягли у власних проблемах.

Водночас Орбан заявив, що вихід з ЄС для Будапешта був би нерозумним. Коментуючи рішення Великої Британії, він наголосив, що це було «сміливим», але поганим для Центральної Європи.

Очільник угорського уряду наголосив, що його країна не володіє ядерною зброєю і не є достатньо великою, щоб покинути блок, і її вихід не буде розумним.

Нагадаємо, раніше Орбан натякнув на війну в Європі вже 2026 року. За його словами, 1945 року, після закінчення Другої світової війни, ядерна зброя «тримала народи континенту від війни». Втім зараз, каже Орбан, формується «цілком новий світ».