ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1273
Час на прочитання
2 хв

Орбан зробив цинічну заяву про Україну: чим цього разу здивував прем'єр

Орбан знову грає на руку Москві, роблячи висловлювання проти вступу України до Європейського Союзу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Віктор Орбан.

Віктор Орбан. / © twitter.com

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, мовляв, не надає підтримку російському диктатору Володимиру Путіну, але й Будапешт нічим не зобов’язаний Україні.

Про це він написав у соцмережі X.

"Я повинен відкинути припущення, що Угорщина чимось зобов'язана Україні. Україна не захищає Угорщину ні від кого і ні від чого. Ми не просили про це і ніколи не будемо просити. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями і НАТО, членом якого, на щастя, Україна не є", - зухвало написав Орбан.

Окрім того, угорський прем’єр вкотре висловився проти вступу України до ЄС. Орбан вкотре цинічно заявив, мовляв, “це принесе війну до Європи і забере гроші угорців на користь України”.

“Ми вважаємо, що Євросоюз повинен вступити в стратегічне партнерство з Україною, але без членства в ЄС", - заявив політик.

Прем'єр Угорщини також додав, що Будапешт надав Україні гуманітарну допомогу на суму близько 200 мільйонів євро, а також продовжує постачати газ і електроенергію.

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що спілкувався з американським колегою Дональдом Трампом щодо Віктор Орбана. Зокрема, блокування угорського прем’єра просування України до членства в ЄС.

Орбан з відповіддю не забарився і розкритикував "невдячність" Києва за підтримку від Угорщини. Він нагадав про підтримку, яку країна надавала Києву від початку повномасштабного вторгнення Росії: від приймання біженців до постачання електроенергії.

Дата публікації
Кількість переглядів
1273
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie