Орбан зробив цинічну заяву про Україну: чим цього разу здивував прем'єр

Віктор Орбан. / © twitter.com

Реклама

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, мовляв, не надає підтримку російському диктатору Володимиру Путіну, але й Будапешт нічим не зобов’язаний Україні.

Про це він написав у соцмережі X.

"Я повинен відкинути припущення, що Угорщина чимось зобов'язана Україні. Україна не захищає Угорщину ні від кого і ні від чого. Ми не просили про це і ніколи не будемо просити. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями і НАТО, членом якого, на щастя, Україна не є", - зухвало написав Орбан.

Реклама

Окрім того, угорський прем’єр вкотре висловився проти вступу України до ЄС. Орбан вкотре цинічно заявив, мовляв, “це принесе війну до Європи і забере гроші угорців на користь України”.

“Ми вважаємо, що Євросоюз повинен вступити в стратегічне партнерство з Україною, але без членства в ЄС", - заявив політик.

Прем'єр Угорщини також додав, що Будапешт надав Україні гуманітарну допомогу на суму близько 200 мільйонів євро, а також продовжує постачати газ і електроенергію.

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що спілкувався з американським колегою Дональдом Трампом щодо Віктор Орбана. Зокрема, блокування угорського прем’єра просування України до членства в ЄС.

Реклама

Орбан з відповіддю не забарився і розкритикував "невдячність" Києва за підтримку від Угорщини. Він нагадав про підтримку, яку країна надавала Києву від початку повномасштабного вторгнення Росії: від приймання біженців до постачання електроенергії.