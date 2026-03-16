Орбан зробив цинічну заяву про війну в Україні

Реклама

Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову цинічну заяву про війну в Україні. Він заявив, що українці уже давно не могли б захищатися без підтримки Європи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Орбан цинічно заявив, що саме «українці хочуть продовжувати війну». Він додав, що нібито «вони мають на це право».

Реклама

«Хоча цим вони наражають на небезпеку всю Європу, але все ж це їхня країна, їхня боротьба за свободу», — написав Орбан.

Скандальний угорський політик також звинуватив Європу у тому, що Україна бореться проти російських окупантів.

«Якби європейці не стояли за українцями, ті не змогли б продовжувати війну. Давно б уже були переговори, перемир’я і мир. Насправді Європа розпалює вогонь війни навіть проти американців. Якби вони схаменулися, настав би мир», — цинічно заявив він.

Антиукраїнські заяви Орбана

Віктор Орбан відомий своїми антиукраїнськими заявами. Раніше він опублікував у Мережі зухвале відео, де звинуватив Зеленського та Україну у втручанні в майбутні угорські вибори через начебто фінансування опозиційної партії «Тиса».

Реклама

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережі відверто українофобське відео, у підписі до якого лицемірно поскаржився, що українці нібито погрожують його родині.

Крім того триває скандал із нафтопроводом «Дружба», який через обстріли РФ перестав постачати російську нафту до Угорщини.

Через це угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком приїхала до Києва для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба».

Зі свого боку в МЗС України наголосили, що угорці не мають офіційного статусу делегації, а приїхали як звичайні туристи за безвізом.