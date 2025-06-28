Орбан зробив зухвалу заяву про вступ України до НАТО і "загрозу" Третьої світової

Віктор Орбан. / © Associated Press

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Прийняття України до НАТО означало б війну з Росією та Третю світову війну наступного ж дня.

Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у соціальній мережі Х.

Політик знову виступив проти приєднання України до НАТО та Євросоюзу. За його словами, нібито є ЄС "безрозсудно поспішає" з ухваленням щодо Києва та ризикує війною.

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"Безрозсудний поспіх ЄС прийняти Україну перетягне лінію фронту в серце Європи. Це не дипломатія, це божевілля — сірники в порохову бочку не кидають. Ми не дозволимо їм перетворити Європу на поле битви", - заявив очільник угорського уряду.

Нагадаємо, напередодні Орбан заявив, що нібито Будапешт зупинив вступ України до Європейського Союзу. За словами угорського політика, такі результати організованого його урядом “референдуму”.

На думку Орбана, Україна не зі своєї вини є “невизначеним утворенням”. Він цинічно заявив про те, що, мовляв, “не знає, що таке Україна сьогодні, яка довжина її кордонів”.

Зауважимо, раніше прем’єр-міністр пояснив, чому нібито виступає проти вступу України до ЄС. Мовляв, він не хоче дійти до того, “щоб з нею не інтегрувати війну”.

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Дата публікації 19:40, 27.06.25 Кількість переглядів 49 Вступ України до ЄС заблокували?! Послухайте, як вихваляється Орбан!