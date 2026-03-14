Орбан зухвало відповів на лист Ющенка: шокувальна заява лідера Угорщини

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на лист експрезидента України Віктора Ющенка, у якому він закликав його «зупинитися і згадати, ким ти був». Орбан сказав, що «ваша боротьба за свободу не дає вам права шантажувати нас або диктувати нам умови».

Свою відповідь угорський прем’єр опублікував у соцмережі X.

Орбан назвав угорський народ «нацією борців за свободу, яка безстрашно боролася за свою свободу […] і продовжує цю традицію і сьогодні». Однак боротьба Україна за свободу, мовляв, «не дає вам права шантажувати нас або диктувати нам умови».

Угорський прем’єр закликав Ющенка попередити чинного президента України Володимира Зеленського «не посягати на свободу угорців», а також «не шантажувати й не погрожувати» ані Угорщині, ані її очільникам.

Також Орбан сказав, що «державний тероризм», за допомогою якого Зеленський буцімто «підірвав німецький газопровід „Північний потік“, не спрацює проти Угорщини». І нагадав, що Угорщина приймала українських біженців і відкривала школи з українською мовою навчання. Україна ж відмовляє в цьому угорцям на Закарпатті.

«Ми й досі хочемо залишатися вашими друзями, але не братимемо участі у вашій війні. Тому прошу вас прийняти, що ми не надсилатимемо на вашу війну ні грошей, ні зброї, ні солдатів. Я бажаю, щоб ваша братовбивча війна (так Орбан назвав російсько-українську війну — ред.) не завершилася фатальним ослабленням української держави й щоб ми могли повернутися до старого духу українсько-угорської дружби», — написав угорський прем’єр.

Свій лист прем’єр-міністр Угорщини завершив словами: «Віддаляючись від вас, але щиро ваш Віктор Орбан», — і додав, що Ющенко «може розраховувати» на нього, «якщо колись якась іноземна держава погрожуватиме тобі чи твоїй родині».

Нагадаємо, напередодні третій президент України Віктор Ющенко звернувся листом до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й опублікував їхнє спільне фото від 1999 року. Він написав, що пам’ятає Орбана іншим — «лідером, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту».

Віктор Ющенко та Віктор Орбан

Також Ющенко закликав Орбана «зупинитись і згадати, ким ти був»: «Ще не пізно повернутися до світла, до справжнього європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди».