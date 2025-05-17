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Орбан зухвало заявив, що "Київ зайшов занадто далеко": що знову обурило прем'єра
Угорський прем’єр звинувачує Київ у “кампанії” наклепу проти його країни.
Північноатлантичний альянс має відреагувати на те, що нібито Україна проводить фінансовану та організовану кампанію наклепу проти Угорщини.
Про це зухвало заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомило видання Magyar Nemzet.
За словами очільника угорського уряду, нібито виникла "безпрецедентна ситуація", коли країна, яка не є членом НАТО та прагне вступити до Альянсу, "проводить узгоджену, фінансовану і організовану кампанію наклепу проти держави-члена НАТО".
Орбан заявляє, мовляв, атаки на його країну є "частиною свідомої, добре скоординованої, організованої, фінансованої та дезінформаційної кампанії, яка підтримується українською розвідкою".
"Київ зайшов занадто далеко, і настав час для НАТО дати чітку відповідь. Це неприйнятно, і НАТО не може це терпіти", - заявив він.
Зазначається, що Віктор Орбан під час зустрічей з генсеком НАТО Марком Рютте має намір висунути на порядок денний "неприйнятні дії" Києва щодо Будапешта.
Нагадаємо, днями Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини та навіть у співпраці з опозиційною партією “Тиса”. На його думку, Київ ініціював скоординовану кампанію з “очорнення” Угорщини.
Раніше Орбан обурився через заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд. Зокрема, прем’єр заявив про те, що, мовляв, вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини.