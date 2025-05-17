Орбан зухвало заявив, що "Київ зайшов занадто далеко": що знову обурило прем'єра

Віктор Орбан. / © Associated Press

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Північноатлантичний альянс має відреагувати на те, що нібито Україна проводить фінансовану та організовану кампанію наклепу проти Угорщини.

Про це зухвало заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомило видання Magyar Nemzet.

За словами очільника угорського уряду, нібито виникла "безпрецедентна ситуація", коли країна, яка не є членом НАТО та прагне вступити до Альянсу, "проводить узгоджену, фінансовану і організовану кампанію наклепу проти держави-члена НАТО".

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Орбан заявляє, мовляв, атаки на його країну є "частиною свідомої, добре скоординованої, організованої, фінансованої та дезінформаційної кампанії, яка підтримується українською розвідкою".

"Київ зайшов занадто далеко, і настав час для НАТО дати чітку відповідь. Це неприйнятно, і НАТО не може це терпіти", - заявив він.

Зазначається, що Віктор Орбан під час зустрічей з генсеком НАТО Марком Рютте має намір висунути на порядок денний "неприйнятні дії" Києва щодо Будапешта.

Нагадаємо, днями Орбан звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини та навіть у співпраці з опозиційною партією “Тиса”. На його думку, Київ ініціював скоординовану кампанію з “очорнення” Угорщини.

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Раніше Орбан обурився через заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він хоче бачити в Угорщині "дружній до України" уряд. Зокрема, прем’єр заявив про те, що, мовляв, вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини.

Дата публікації 07:10, 17.05.25 Кількість переглядів 26 Трамп про переговори в Туреччині: не вважає Путіна перешкодою до миру!