Орбан зустрінеться з Трампом у Білому домі: The Guardian назвало головну мету візиту

За даними видання, Орбан у США переконуватиме Трампа зустрітись з російський диктатором Путіним.

Дональд Трамп і Віктор Орбан.

Дональд Трамп і Віктор Орбан. / © Associated Press

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 7 листопада, відвідає Білий дім. Політик буде намагатися все ж таки організувати саміт між президентом США Дональдом Трампом і російським “фюрером” Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Видання пише, що, на думку радників Орбана, нова зустріч Трампа з Путіним може допомогти покласти край війні Росії проти України. Окрім того, прем'єр Угорщини також буде домагатися звільнення від американських санкцій проти російської енергетики.

Однак, за словами джерел, пріоритетом Орбана є візит Трампа до Угорщини. Наразі очільник угорського уряду стикається з безпрецедентним внутрішнім викликом з боку нового лідера опозиції напередодні парламентських виборів, які мають відбутися квітні 2026-го. Візит Трампа, наголошує The Guardian, посилив би роль Орбана як державного діяча та активізував би його консервативну базу.

“Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів - це головний пріоритет. Вони обговорюватимуть питання російського газу, але найбільше Орбана хвилюють вибори”, – сказало джерело в урядовому відомстві, що займається зовнішньою політикою.

Зауважимо, американські чиновники заявили, що Трамп чітко заявив про своє бажання, щоб вся Європа розірвала енергетичні зв'язки з Росією, і зазначили, що США покарали інші країни, такі як Індія, за те, що вони продовжують купувати російську нафту.

Політична аналітикиня Жужанна Вег заявила, що візит до Вашингтона буде «великою політичною послугою» з боку президента США. Примітно, що Трамп був відсутній на всіх важливих міжнародних заходах у Будапешті, включаючи низку конференцій CPAC.

«Він (Орбан - Ред.) точно хоче скористатися візитом у політичному плані, і це вже очевидно з висвітлення в соціальних мережах Я не пам’ятаю жодної нещодавньої двосторонньої зустрічі, яка б отримала стільки уваги в Інтернеті. Незалежно від результату, всередині країни це буде представлено як величезний успіх, а Орбан позиціонуватиме себе як міжнародно шанованого лідера», – додала вона.

За словами Вег, ключове питання полягає в тому, чи зможе Орбан поговорити з Трампом приватно.

“В інтересах Орбана було б показати, що він зміг поговорити з Трампом віч-на-віч. Така зустріч може викликати занепокоєння в України та її міжнародних союзників”, - додала аналітикиня.

До слова, керівник адміністрації Орбана Гергей Гуляш заявив, що зустріч у Білому домі є «можливістю для двох глав держав визначити дорожню карту, яка може призвести до зустрічі США і Росії, а через це — до російсько-українського мирної угоди».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав важливу умову і терміни саміту Трампа і Путіна в Будапешті. З його слів, зустріч нібито може відбутися в будь-який день. Для цього сторонам потрібно «вирішити ще кілька питань».

