Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном та зробив заяву про мир в Україні

Угорський прем'єр назвав Китай ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся 8 липня з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та зробив заяву про досягнення миру у війні Росії проти України.

Про це Орбан повідомив у соцмережі Х.

Угорський прем’єр пояснив мету свого раптового візиту до Китаю.

"Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні. Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта", – йдеться в заяві Орбана.

Політик також опублікував фото своєї зустрічі з китайським лідером.

Нагадаємо, Орбан прибув з візитом до Китаю рано-вранці 8 липня та виклав фото з аеропорту Пекіна.

Зауважимо, що 5 липня прем'єр Угорщини побував з візитом у Москві, де провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Після цього Орбан заявив про намір продовжувати зусилля щодо "врегулювання конфлікту" в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Орбан у Путіна: США та ЄС не в захваті від таких візитів!

Читайте також: