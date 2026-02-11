Орбан звинуватив Брюссель та Україну у «війні» проти Угорщини: деталі

Віктор Орбан. / © Associated Press

Брюссель і Україна нібито «оголосили війну» Угорщині після публікації Politico про ідею «вступу в ЄС авансом» для Києва.

Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у Мережі X.

«Цей новий план — це відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і збираються усунути угорський уряд будь-якими способами. Вони хочуть приходу до влади партії „Тиса“, тому що тоді більше не буде вето, не буде спротиву і ми вже не будемо лишатися за межами їхнього конфлікту», — заявив Орбан.

Орбан описав Politico як «офіційне видання брюссельської еліти». З його слів, ідеї, описані там, є «найновішим планом війни».

«У квітні угорці повинні зупинити їх — на виборчих дільницях. „Фідес“ — єдина сила, що стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини», — додав прем’єр Угорщини.

Як повідомлялося, днями Орбан зухвало висловився про те, що Україна — ворог Угорщини. Свої слова він пояснив тим, що мовляв, Київ вимагає від Євросоюзу позбавити його країну дешевих енергоносіїв з агресорки РФ, що нібито призведе до зростання вартості комунальних послуг для угорців.

“Таємний план” Брюсселя для України

Угорський прем’єр нещодавно заявив про «таємний план» Брюсселя прийняти Україну до ЄС 2027 року. Нібито під час останнього саміту ЄС лідерам надали відповідний документ. За його словами, існує «обмежений час» для вступу України до ЄС до початку наступного бюджетного періоду.

Politico опублікувало статтю про п’ять кроків до членства в ЄС для Києва. Нібито для цього готується безпрецедентна схема. Єврочиновники готові навіть змінити фундаментальні правила прийому нових членів.

Одним з кроків є очікування поразки Орбана на виборах. Європейські чиновники сподіваються, що перемога опозиціонера Петера Мадяра може змінити ситуацію. Хоча він обіцяв винести питання українського членства на референдум, але діалог з ним вважають в ЄС перспективнішим.