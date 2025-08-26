Орбан звинуватив Зеленського у нападках і пригрозив "тривалими наслідками"

Віктор Орбан і Володимир Зеленський. / © press-centr.com

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський "відкрито погрожував" Будапешту, а тому ця риторика матиме наслідки для двосторонніх відносин.

Про це повідомило видання Magyar Nemzet.

З його слів, президент України нібито "відкрито погрожував Угорщині". Крім того, каже Орбан, він "зізнався" про атаки на трубопровід "Дружба", тому що “ми не підтримуємо їх членство в ЄС”.

“З цього також видно, що угорці ухвалили правильне рішення", - висловився Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини також наголосив, мовляв, "шантажем, вибухами й погрозами не можна вступити до ЄС".

"Слова Зеленського матимуть тривалі наслідки", - додав Орбан.

Висловлювання Зеленського

Під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні український президент заявив, що Київ завжди підтримував дружбу з Будапештом. Однак тепер ці відносини залежить від позиції Угорщини.

«Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування „Дружби“ залежить від позиції Угорщини», - наголосив глава держави.

Втім, Угорщині не сподобалися такі слова Зеленського. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив про “залякування з боку президента України”. Він цинічно закликав Зеленського «припинити погрожувати Угорщині» та припинити «безрозсудні напади на угорську енергетичну безпеку».

Окрім того, очільники МЗС Словаччини та Угорщини поскаржилися Єврокомісії на українські атаки по нафтопроводу «Дружба», через які до цих країн було припинено постачання російської нафти.