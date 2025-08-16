Орбана дуже втішили переговори на Алясці: що цього разу сказав прем'єр

Віктор Орбан і Володимир Путін. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дуже втішився зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, тепер “світ став безпечнішим".

Про це він написав у соцмережі Х.

З його слів, зустріч господаря Кремля з очільником Білого дому, а також розмороження відносин РФ і США є кроком, що знижує загрозу ядерної ескалації.

"Ми роками спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнували співпрацю між собою та обмінювалися недружніми заявами. Тепер це завершилося. Сьогодні світ став безпечнішим місцем, ніж був учора", – заявив прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловився про те, що Трамп наблизив світ до завершення війни., З його слів, що наступним кроком мають бути подальші переговори за участю Володимира Зеленського, оскільки «шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього».

Зауважимо, що загалом лідери Європи зробили спільну заяву після зустрічі на Алясці. Європейські посадовці наголошують, що готові працювати з Трампом і Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи. Також вкотре політики наголосили на тому, що Україна має мати “незламні гарантії безпеки”.