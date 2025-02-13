Орбана обурила заява про участь Європи в переговорах щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував вимогу Європи брати участь у переговорах щодо російсько-української війни.

Свої обурення угорський політик висловив на на своїй сторінці в Х.

"Ця заява є сумним свідченням поганого лідерства Брюсселя. Поки президент Трамп і президент Путін домовляються про мир, офіційні особи ЄС роблять марні заяви. Ви не можете просити місце за столом переговорів", – йдеться у дописі Орбана.

За його словами, Брюссель має "заслужити" місце за столом переговорів через "силу, хороше лідерство та розумну дипломатію".

"Позиція Брюсселя – підтримувати вбивства стільки, скільки це буде потрібно – є морально й політично неприйнятною", – додав угорський прем'єр.

Зазначається, що таким чином він прокоментував публікацію верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, де вона назвала незалежність і територіальну цілісність України безумовними.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на дзвінок Трампа "фюреру" Путіну. За його словами, це "створює враження" початку переговорів щодо повномасштабної війни в Україні.

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