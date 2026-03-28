Орбана освистали на мітингу: прем’єр зірвався на крик і знову звинуватив Україну

Віктор Орбан. / © Associated Press

Реклама

В Угорщині триває передвиборче турне чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана. Втім, приїзд до міста Дьєр, яке вважалося оплотом його партії «Фідес», обернувся скандалом через велику кількість контрдемонстрантів.

Про це йдеться у публікації видання HVG.

На центральній площі міста ще до початку виступу Орбана зібралися прихильники опозиційної партії «Тиса» та невдоволені керівною партією. Вони скандували антиурядові гасла та мали плакати з питаннями про корупцію та економічну кризу.

Реклама

Втім, ситуація загострилася, коли шлях протестувальникам перегородили молодики у чорному одязі. Очевидці кажуть, що вони діяли організовано, намагаючись не допустити опонентів до сцени.

Згодом лідер опозиції Петер Мадяр заявив, що «Фідес» привіз до міста близько сотні «тітушок» для залякування цивільних. З його слів, під час акції на площі не було правоохоронців. Втім, незважаючи на напружену атмосферу, серйозних зіткнень не відбулося.

Реакція Орбана

Вочевидь, ситуація, що відбувалася на площі, а також свист та антиурядові гасла, вибили Віктора Орбана з рівноваги. Замість традиційно спокійного викладу пропагандистських тез, він кілька разів зривався на крик.

Орбан накинувся на протестувальників, які, з його слів, «прийшли зіпсувати захід». Він назвав їх «провокаторами» та звинуватив у роботі на українські спецслужби. Тако політик кинув звинувачення на адресу Києва у нібито фінансуванні опозиційної партії «Тиса» та згадав про начебто українських ІТ-шпигунів.

Реклама

«Ви підтримуєте український віз, а не стоїте на боці угорців! Ви хочете українофільський уряд і хочете віддати гроші угорців Україні!», — вигукував він зі сцени.

Видання зауважує, що Орбан намагався применшити значення того, що сталося. Втім, він не був готовий до такого масштабного протесту.

Місто Дьєр є епіцентром політичної боротьби. Чотири роки тому партія «Фідес» там перемагала, але результати виборів до Європейського парламенту 2024-го показали незначний розрив: 40,5% у владної партії проти 36% у «Тиси».

Нагадаємо, вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Останній результати опитування компанії Median свідчить, що опозиція збільшує відрив від партії Віктора Орбана. Відрив «Тиси» від керівної «Фідес» становить 16 відсоткових пунктів серед усього населення. Серед виборців, які вже визначилися зі своїм вибором, різниця зростає до 20 пунктів, а серед «певних» виборців — до 23 пунктів.

Реклама