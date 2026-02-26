Орбану готують "перемогу": на який резонансний крок готується піти ЄС - Politico

Віктор Орбан / © Associated Press

У ЄС вже шукають способи надати прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану можливість зберегти обличчя напередодні виборів в його країні. Це дозволить йому відмовитися від блокування фінансування України.

Про це пише видання Politico.

«Перемога» для Орбана може бути у вигляді обіцянки відновити постачання нафти через трубопровід «Дружба», який транспортує нафту з Росії до Східної Європи», — пишуть журналісти.

Politico зазначає, що в України можуть закінчитися гроші до квітня — в тому ж місяці, коли угорці підуть на вибори.

«ЄС опинився в скрутному становищі через наближення дефіциту грошей в Україні і побоювання, що Орбан може використовувати юридичне протистояння в ході передвиборної кампанії», — продовжили у медіа.

Натомість президент Європейської ради Антоніу Кошта у листі до Орбана попередив, що його дії можуть порушувати принцип ЄС «щирої співпраці». Це формулювання вважають натяком на можливе застосування процедури за статтею 7 договору ЄС, яка передбачає позбавлення країни права голосу.

«Немає часу на юридичний варіант, — заявив один із дипломатів, маючи на увазі можливість подати Будапешт до суду за блокування коштів. — Потрібно знайти політичне рішення».

Угорщина заблокувала кредит ЄС Україні на 90 млрд доларів

Угорщина заблокувала кредит на суму 90 мільярдів євро для України, надання якого було узгоджене на Європейській Раді в Брюсселі 18 грудня 2025 року та представлена Єврокомісією 14 січня 2026 року.

Увечері, 20 лютого, це підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом „Дружба“. Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти, узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої з постачанням в Угорщині та підвищити ціни на паливо перед виборами», — написав міністр у мережі Х.

Будапешт відмовився підтримати один із трьох затверджених Європейським парламентом документів, необхідних для виділення коштів — зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021–2027 роки.

Для того, щоб надати кредит, необхідно затвердити три регламенти Євросоюзу:

про імплементацію посиленої співпраці щодо заснування кредиту підтримки України на 2026 та 2027 роки

про внесення змін до Фонду для України (Ukraine Facility) та про внесення змін до багаторічної фінансової рамки на 2021–2027 роки

Усі три законодавчі акти були схвалені Європейським парламентом і перебувають на останній стадії затвердження — у Раді ЄС.

Схвалення перших двох документів може відбутися кваліфікованою більшістю голосів держав ЄС, але третій, який передбачає зміни до довгострокового бюджету ЄС, вимагає лише одноголосного затвердження. Саме ухвалення цих змін Угорщина заблокувала 20 лютого.

Під час затвердження кредиту Україні в грудні 2025 року Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися допомогти лише за умови, що вони не нестимуть відповідальності за витрати на кредит.

Будапешт виступив проти того, щоб давати кредит Україні напередодні парламентських виборів в Угорщині, призначених на 12 квітня. Опитування показують, що опозиційна партія «Тиса» під керівництвом Петера Мадьяра випереджає партію чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» приблизно на 10 пунктів.

Напередодні Орбан написав відкритого листа президентові України Володимиру Зеленському із погрозами.