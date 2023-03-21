Ордер на арешт Путіна: в Орбана називають фейком повідомлення, що Будапешт блокував заяву ЄС

В Угорщині заявляють, що не блокували спільну заяву країн Європейського Союзу щодо ордера на арешт російського президента-диктатора Володимира Путіна. Мовляв, повідомлення у медіа - фейки.

Про це в Twitter повідомив держсекретар, відповідальний за міжнародну комунікацію та міжнародні відносини в Угорщині, Золтан Ковач.

Він назвав неправдивими повідомлення ЗМІ про те, що нібито Будапешт наклав вето на позицію ЄС щодо рішення Міжнародного кримінального суду про очільника Кремля.

"Угорщина визнала рішення МКС і не бажає його жодним чином коментувати. Проте, якщо Високий представник чи будь-яка держава-член захоче зробити заяву, Угорщина не заперечуватиме", - заявив Ковач.

Видання Index написало, що Угорщина наклала вето на спільну заяву щодо ордера на арешт Путіна, тому голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель опублікував її від свого імені.

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля Володимира Путіна. Йдеться про злочини, скоєні на окупованих територіях України, - незаконну депортацію дітей до Російської Федерації.

Тим часом Слідчий комітет РФ відкрив "кримінальну справу" проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі, які раніше видали ордер на арешт Путіна. Там запевняють, що Путін нібито користується імунітетом як глава держави.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан каже, що ордери на арешт президента Росії та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їх життя, допоки вони не постануть перед судом.

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