Оренда елітного авто за "копійки": сьогодні суд візьметься за порушення виявлене НАЗК у мера Броварів

Йдеться про протокол складений на мера Національним агентством з питань запобігання корупції через використання дружиною Сапожка елітного авто, яке вона орендує за заниженою вартістю, пишуть Українські новини.

Судове засідання призначене на 11 годину. Справу розглядатиме суддя Броварського міськрайонного суду Віталій Анікушин.

Раніше журналісти агенції "Слідство. Інфо" встановили, що Марина Сапожко, дружина міського голови Броварів, орендує елітне авто Range Rover Sport 2023 року випуску за 10 тисяч гривень на місяць. Ринкова вартість оренди такої автівки, як зʼясували журналісти, мала б складати 90-130 тисяч гривень на місяць. Фірма, яка надає автівку в оренду, регулярно виграє тендери Броварської міськради. Автівкою також користується і її чоловік Ігор Сапожко.

Після публікації матеріалу "Слідство.Інфо" надіслало запит до Національного агентства з питань запобігання корупції. НАЗК у відповіді повідомило, що Сапожко порушив обмеження пункту 1 частини 1 статті 23 Закону щодо одержання подарунка для своєї близької особи, дружини Сапожко Марини, у зв’язку зі здійсненням ним діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього НАЗК склало протокол щодо Сапожка за вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172-5 Кодексу України (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) про адміністративні правопорушення, який скерували до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Крім того, у Національному агентстві повідомили, що під час перевірки правоохоронці досліджували можливий конфлікт інтересів у діях Сапожка під час проведення закупівель та укладення договорів із ПБП "Укргефест", яке здає його дружині — Марині Сапожко — люксовий автомобіль Range Rover Sport 2023 року в оренду за 10 тисяч гривень.

Також у НАЗК повідомили, що триває моніторинг способу життя Ігоря Сапожка. Правоохоронці хочуть встановити, чи відповідає рівень життя посадовця наявному у нього та членів його сім’ї майну, а також одержаним ними доходам.