Ймовірно, Кремль намагається довести, що може зменшити населення Києва та навіть контролювати прийняття рішень партнерами України, погрожуючи ескалацією війни. Водночас «фюрер» агресорки Росії Володимир Путін намагається замаскувати слабкість, яку виявили українські атаки в глибокий тил РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що Москва дедалі різкіше погрожує Україні ескалацією напередодні односторонньо оголошеного припинення вогню до Дня Перемоги.

Істеричні погрози РФ

Зокрема, речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Росія вживе «відповідних заходів», якщо Україна завдасть ударів, щоб «зірвати» святкування Дня Побєди. Російська посадовиця повторили заклик Міністерства оборони Росії до українських цивільних осіб та персоналу іноземних дипломатичних місій негайно залишити Київ. Нібито попередження навіть надіслали представництвам міжнародних організацій та місій через можливість «удару у відповідь» по українській столиці.

Водночас депутати Державної думи, які часто виступають рупорами риторичних ліній Кремля, заявили, що окупанти можуть вдарити балістичними ракетами «Орешник». Що більше — свої заяви вони назвали «останнім попередженням» Москви для Брюсселя.

Тим часом речник Європейської комісії з питань закордонних справ та політики безпеки Ануар Ель-Ануні заявив, що ЄС не змінить своєї присутності в Києві. З його слів, неодноразові атаки РФ вже пошкодили кілька дипломатичних місій у Києві. Водночас, зауважив політик, Кремль знову намагається перекласти провину за свою війну на Україну, і що Росія вдається до ескалації, а не демонструє серйозний намір укласти мир.

Побоювання РФ через парад у Москві

Аналітики ISW вважають, що погроза Кремля помститися Україні за нібито планування ударів по Москві на святкування Дня Перемоги відображає усвідомлення Володимиром Путіним того, що він не може надійно захистити свою столицю чи інші райони глибокого тилу від ударів ЗСУ.

«Ескалація погроз Кремля, ймовірно, має на меті завуалювати цю слабкість, погрожуючи або демонструючи силу проти України та її союзників. Зокрема, заявляючи про можливість ударів „Орешніком“, — йдеться у звіті.

Американські фахівці наголошують, що Москва періодично лякає «Орєшніком», щоб безуспішно змусити Україну капітулювати в ключові моменти війни, а також використовувала розгортання цих систем у Білорусі, щоб погрожувати Європі.

«Росія безуспішно намагалася змусити українців покинути Київ, використовуючи когнітивну війну, хибно зображуючи свої війська як такі, що здатні швидко просуватися на українську столицю, а також інтенсивні удари безпілотників та ракет по енергетичних об’єктах минулої зими. РФ, ймовірно, намагається продовжити свої зусилля з когнітивної війни, частково шляхом ескалації погроз на адресу України та її партнерів», — наголосили в ISW.

«Перемир’я» Путіна — що відомо

Росія заявила, що нібито припинить ведення припинення вогню в День Перемоги, яке триватиме 8-9 травня. Своєю чергою, Кремль зухвало заявив, мовляв «жодної реакції» Москви на режим тиші, який Україна оголосила від 00:00 6 травня, не було. Втім, перемир’я Путіна «на честь святкування Дня Побєди» нібито діятиме.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня заявив, що Москва зірвала перемир’я, продовжуючи атаки та вбиваючи мирних українців. З його слів, РФ відповіла на одностороннє припинення вогню в Україні додатковими ударами та новими погрозами.

Крім того, Зеленський заявив, що Росія «хоче дозволу України» «безпечно виходити на Червону площу на одну годину раз на рік» на парад до Дня Перемоги, перш ніж повернутися до війни проти України.

