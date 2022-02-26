Організація економічного співробітництва та розвитку відхилила заявку Росії на вступ

ОЕСР також закриває свій офіс у Москві.
Рада Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вирішила офіційно припинити процес вступу Росією через широкомасштабну агресію проти України, заморожений у 2014 році.
ОЕСР також звернулася до Генерального секретаря з проханням закрити московський офіс і припинити всі запрошення Росії на рівні міністрів і державних представництв.
Про це повідомляється на сайті ОЕСР.
Крім того, Рада попросила не укладати жодних нових угод про добровільні внески Росії та вжити необхідних заходів для припинення не розпочатих проектів, які фінансуються за рахунок добровільних внесків Росії.
"ОЕСР продовжує бути солідарним з українським народом", - йдеться у заяві.
ОЕСР продовжить оцінювати економічні та соціальні наслідки поточної широкомасштабної агресії Росії проти України та обговорюватиме вплив на енергетичний ринок.
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Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.