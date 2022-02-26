Організація економічного співробітництва та розвитку відхилила заявку Росії на вступ

Організація економічного співробітництва та розвитку відхилила заявку Росії на вступ

ОЕСР також закриває свій офіс у Москві.

Рада Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вирішила офіційно припинити процес вступу Росією через широкомасштабну агресію проти України, заморожений у 2014 році.

ОЕСР також звернулася до Генерального секретаря з проханням закрити московський офіс і припинити всі запрошення Росії на рівні міністрів і державних представництв.

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Про це повідомляється на сайті ОЕСР.

Крім того, Рада попросила не укладати жодних нових угод про добровільні внески Росії та вжити необхідних заходів для припинення не розпочатих проектів, які фінансуються за рахунок добровільних внесків Росії.

"ОЕСР продовжує бути солідарним з українським народом", - йдеться у заяві.

ОЕСР продовжить оцінювати економічні та соціальні наслідки поточної широкомасштабної агресії Росії проти України та обговорюватиме вплив на енергетичний ринок.

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