"Організація фундаментально зламана": Помпео прокоментував членство Росії та Китаю в ООН

Ексдержсекретар США за президентства Дональда Трампа Майк Помпео заявив, що не налаштований оптимістично щодо ООН.

Про це він заявив під час візиту до Києва 3 квітня.

Американський політик взяв участь у дискусії «Підтримка України Сполученими Штатами Америки – що треба зробити і чому це важливо», - пише Радіо Свобода.

Помпео заявив, що організація можливо мала сенс коли її створювали, втім нині вона «фундаментально зламана».

«Я не налаштований оптимістично щодо ООН. Можливо, вона мала сенс, коли була створена, але ми бачили, як Радою ООН із прав людини керували іранці. Ми бачили, як венесуельці відповідали за права людини в ООН разом із іранцями, які ставилися до жінок як до власності і керували Радою з прав людини ООН. Ми бачимо це знову і знову. Сьогодні ООН не протистоятиме факту, що Комуністична партія Китаю утримує мільйон мусульман у концентраційних таборах у західній частині країни. Організація фундаментально зламана», – зазначив Майк Помпео.

За словами колишнього держсекретаря США, членство Китаю та Росії у Радбезі ООН – це «пережиток» минулого, адже обидві країни нехтують міжнародним правом.

«Це вже пережиток часу, що Комуністична партія Китаю та Росія займають два місця в Раді безпеки ООН і є двома країнами, які не мають наміру дотримуватися міжнародного права. Навряд чи вони підкоряться. Я вважаю, це глузування над тим, що було. Бо якщо ви подивитеся на місію ООН, коли вона створювалася, то закладалися дуже благородні ідеї, які містяться в Статуті ООН. Втім, зараз ми можемо побачити, що ця установа зламана. Але у мене є теорія, як рухатися вперед», – резюмував Помпео.

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Нагадаємо, що Росія почала головувати в Радбезі ООН у День дурня.

Додамо, що раніше на початок головування РФ у Радбезі ООН відреагували президент України Володимир Зеленський і голова української дипломатії Дмитро Кулеба. Лідер держави заявив, що "терористи повинні програти, а не головувати будь-де". Голова МЗС наголосив, що Росія незаконно перебуває в Радбезі ООН, тож головувати там вона теж не повинна.

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