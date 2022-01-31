Організатором підготовки масових заворушень в Україні може бути скандальний колишній полковник Голубан - ЗМІ

Організатором підготовки масових заворушень в Україні може бути скандальний колишній полковник Голубан - ЗМІ

За інформацією джерела, Голубан виконував організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько 200 "своїх людей".

У справі про підготовку масових заворушень в Україні затримали скандального колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Передбачається, що він міг бути одним з організаторів.

Про це з посиланням на джерело в силових структурах повідомляє РБК-Україна

За його словами, Голубан є одним із затриманих.

"Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону "Восток" у так званій "ДНР". Якщо подивитися його біографію, то в 2018 звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області", - зазначив він.

Джерело додало, що Голубан виконував організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько 200 "своїх людей".

Нагадаємо:

Полковник Національної поліції Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в "Альфі". 2014 року пішов у батальйон "Київ-1", служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.

Після сутички на блокпосту поліції й прихильників блокади у березні 2017 року президент Петро Порошенко нагородив Голубана орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Також 2017 року СБУ взяла до розслідування заяву народного депутата Ігоря Луценка щодо полковника поліції Юрія Голубана, який викривав його у зв'язках із сепаратистами. Раніше нардеп вказував на причетність поліцейського до вбивства українських бійців під Карлівкою.

Також один із ватажків так званої "ДНР" Олександр Ходаковський заявляв, що Голубан - колишній бойовик батальйону "Восток". Він оприлюднив відео, на якому нібито Голубан перебуває поряд із терористами, які захопили частину Донбасу.

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