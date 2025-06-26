«Орвелл перевернувся б у труні»: Україна закликає викинути Росію з миротворчих місій ООН

Постпред України при ООН Андрій Мельник

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй запровадити санкції проти держав і конкретних осіб, винних у серйозних порушеннях прав дітей у зонах воєнних конфліктів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час відкритих дебатів у Радбезі ООН Мельник наголосив, що цьогорічний звіт Генерального секретаря Антоніу Гутерреша засвідчив рекордну кількість порушень прав дітей з моменту початку їх фіксації.

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За словами дипломата, кількість задокументованих випадків серйозних порушень з боку російських військових в Україні зросла на 105%.

«РФ посилила атаки на густонаселені райони, що призводить до загибелі та поранень серед цивільного населення, зокрема дітей», — наголосив він.

Мельник привітав рішення Генсека ООН, який вже третій рік поспіль включив Збройні сили РФ до так званого «списку ганьби» — переліку суб’єктів, відповідальних за тяжкі порушення щодо дітей.

Також український представник закликав призупинити участь Росії в миротворчих місіях ООН до моменту, поки її війська не будуть виключені з цього списку.

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Крім того, він запропонував:

запроваджувати автоматичні санкції проти «рецидивістів» — країн, які неодноразово фігурують у звітах як порушники прав дітей;

створити чорний список окремих командирів, військових та ватажків незаконних формувань, відповідальних за злочини проти дітей;

накладати на таких осіб персональні санкції: замороження активів, заборона на в’їзд, обмеження свободи пересування;

заснувати компенсаційний фонд для допомоги дітям-жертвам та їхнім родинам — за рахунок коштів держав-порушників або їх заморожених активів.

«Щоб зупинити вбивства й каліцтва дітей в Україні, потрібне одне просте рішення — повне, беззастережне припинення вогню терміном не менш як на 30 днів, що має стати першим кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН», — наголосив дипломат.

Також він розкритикував поведінку російських представників у Радбезі, які продовжують поширювати дезінформацію.

«Можливо, вони вірять, що чим більша брехня, тим більше людей у неї повірять. Але цей трюк не спрацює — факти у звіті Генсека дуже вперті й говорять самі за себе», — заявив Мельник.

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На завершення він додав: «Джордж Орвелл перевернувся б у труні, побачивши таке спотворення правди».

Раніше повідомлялося, що громадські та благодійні організації залучають до повернення до України дітей, які перебувають під російською окупацією.

Ми раніше інформували, що Росія пропонувала обмінювати їхніх полонених військових на викрадених українських дітей.