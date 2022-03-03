"Ось такий список, ось такі друзі": Зеленський нагадав про країни, які підтримали Росію

"Ось такий список, ось такі друзі": Зеленський нагадав про країни, які підтримали Росію

Зеленський провів переговори з лідерами інших держав.

Був активний день щодо переговорів з лідерами інших держав щодо нашої антивоєнної коаліції.

Про у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

Він провів перемовини з очільниками урядів Норвегії та Ізраілю, з президентом Казахстану. еміром Катару, з президентом Європейської Ради, з прем'єр-міністром Канади, з президентом Польщі.

"Блискучий результат на Генеральній асамблеї ООН: 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно забрати з України. 141 держава - за нас. За Росію - тільки 4, які проголосували проти нас - Північна Корея, Еритрея, Сирія, Білорусь. Ось такий список, ось такі друзі", - сказав він.