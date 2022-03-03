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"Ось такий список, ось такі друзі": Зеленський нагадав про країни, які підтримали Росію

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"Ось такий список, ось такі друзі": Зеленський нагадав про країни, які підтримали Росію

Зеленський провів переговори з лідерами інших держав. 

Був активний день щодо переговорів з лідерами інших держав щодо нашої антивоєнної коаліції. 

Про у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. 

Він провів перемовини з очільниками урядів Норвегії та Ізраілю, з президентом Казахстану. еміром Катару, з президентом Європейської Ради, з прем'єр-міністром Канади, з президентом Польщі.

"Блискучий результат на Генеральній асамблеї ООН: 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно забрати з України. 141 держава - за нас. За Росію - тільки 4, які проголосували проти нас - Північна Корея, Еритрея, Сирія, Білорусь. Ось такий список, ось такі друзі", - сказав він. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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