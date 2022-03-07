"Ось, як ми прийдемо до миру!": Зеленський розповів про третій раунд переговорів із Росією щодо завершення війни

"Ось, як ми прийдемо до миру!": Зеленський розповів про третій раунд переговорів із Росією щодо завершення війни

Зрушення є щодо гуманітарних питань, але домовленостей про повне припинення вогню - ще немає.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 7 березня зазначив, що третій раунд переговорів із Росією щодо завершення війни - ще не фінальний.

"Сьогодні відбувся вже третій раунд переговорів у Білорусі. Хотілося б сказати - третій і фінальний. Але ми реалісти, тому ми будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: "Ось, як ми прийдемо до миру!". Саме до миру. Маємо усвідомлювати, що кожен день боротьби, кожен день спротиву створюють для нас кращі умови, сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє у мирі. Знову таки, у мирі", - сказав Зеленський.

Він додав, що "після цієї війни, окрім загиблих людей і зруйнованих міст, війна залишає знищеними і прагнення, які колись здавались надважливими, а зараз вже й не згадуєш про них".

Я залишаюсь у Києві. На Банковій. Не ховаючись. І нікого не боюсь. Стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій війні! Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 7 березня 2022 р.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про перші результати третього раунду переговорів. Зокрема, мають бути зрушення щодо гуманітарних коридорів. Водночас щодо повного припинення вогню ще не домовилися.

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