"Ощадбанк" вимагає від Угорщини повернути інкасаторські авто та цінності на понад $40 млн

Ощадбанк / © УНІАН

Державний “Ощадбанк України” вимагає повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які були затримані в Угорщині під час інциденту 5 березня 2026 року.

Як повідомили в банку, після затримання семеро співробітників інкасаторської бригади повернулися до України, однак дві інкасаторські машини разом із грошима та банківським золотом досі залишаються в Угорщині.

У банку заявили, що надалі захищатимуть свої права у двох юридичних напрямах.

Перший стосується оскарження рішення міграційної служби Угорщини про обмежувальні заходи щодо перебування співробітників банку на території Європейського Союзу. Ощадбанк також планує детально розглянути питання порушення прав своїх працівників, яких утримували понад добу без доступу до юридичної допомоги та консульської підтримки.

Другий напрям – юридичні дії для повернення майна банку. Йдеться про дві інкасаторські автівки та цінності, серед яких:

40 млн доларів США,

35 млн євро,

9 кілограмів банківського золота.

В Ощадбанку наголосили, що впевнені у законності своїх дій. Усі документи та інформацію щодо перевезення вже передано до Національного банку України.

Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк також планує звернутися до однієї з провідних міжнародних компаній для проведення незалежного аудиту процесів перевезення коштів та договірних відносин між усіма сторонами.

У банку підкреслюють, що транспортування цінностей здійснювалося в межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Raiffeisen Bank Austria. За їхніми словами, вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і чинних європейських митних процедур.

Ощадбанк також має чинну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті.

У банку зазначають, що під час повномасштабної війни перевезення банківських цінностей здійснюється виключно наземним транспортом і відбувається регулярно – приблизно раз на тиждень.

Інкасаторську бригаду складали семеро штатних співробітників банку зі стажем роботи від 3 до 21 року. Очолював групу заступник директора департаменту інкасації.

За інформацією Ощадбанку, кошти, які перевозили з Відня до України, належать банку і були довірені йому українськими громадянами та бізнесом. Вони призначалися для забезпечення готівкового обігу в Україні.

У банку наголосили, що пакування грошей і цінностей здійснювалося відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

Затримання українців в Угорщині — що відомо

Угорські правоохоронці без пояснення причин затримали два броньовані автомобілі українського «Ощадбанку». В інкасаторських машинах транспортували вантаж особливої цінності — десятки мільйонів у іноземній валюті та значну кількість золотих злитків.

У Національному банку України, що 5 березня два автомобілі інкасаторської служби затримали представники правоохоронних органів Угорщини.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це затримання захопленням заручників та частиною передвиборчого шантажу з боку Угорщини. Україна готує дипломатичну відповідь та не виключає впровадження санкцій.

Проте вже ввечері 6 березня стало відомо, що семеро українців повернули додому після затримання в Угорщині.

Вони повернулися додому у важкому емоційному стані. Наразі триває робота над поверненням до України інкасаторських автомобілів і коштів, які в них перевозилися.