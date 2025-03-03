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"Оскар" та нові заяви Зеленського: головні новини ночі 3 березня 2025 року

"Оскар" та нові заяви Зеленського: головні новини ночі 3 березня 2025 року

Найкращі у сфері кіноіндустрії отримали статуетки "Оскар" 3 березня 2025 року / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 березня 2025 року:

  • "Оскар 2025" – повний список лауреатів премії Читати далі –>
  • Буде дипломатія заради миру — Зеленський підсумував події останніх днів Читати далі –>
  • Саме мир нам потрібен, а не вічна війна — Зеленський Читати далі –>
  • Зеленський розповів, чи готова Україна до викликів у разі відсутності допомоги США Читати далі –>
  • Зеленський сказав, чим закінчиться примус до угоди з територіальними поступками Росії Читати далі –>

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