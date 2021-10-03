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"Оскари" для депутатів та можлива військова місія Євросоюзу в Україні: п'ять новин, які ви могли проспати

"Оскари" для депутатів та можлива військова місія Євросоюзу в Україні: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У Трускавці відбулася церемонія нагородження щорічної премії "Слугам по заслугах", тобто представників політичної партії "Слуга народу". Читати далі –>
  • Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в світі зросло до 234 млн 292 тис. 305. Читати далі –>
  • Радикальний рух "Талібан" в Афганістані створив спеціальний батальйон з бойовиків-смертників для охорони державних кордонів з Китаєм і Таджикистаном. Читати далі –>
  • Європейський союз не виключає можливість створення в Україні військової навчальної місії ЄС. Читати далі –>
  • США взимку 2021 року почнуть розміщення на авіабазі Лейкенхіт, що у Великій Британії, ескадрильї з 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A. Читати далі –>

Новини України: збори "Слуги Народу" у Трускавці – чи відбудеться смарт-вечірка для членів фракції

Новини України: збори "Слуги Народу" у Трускавці – чи відбудеться смарт-вечірка для членів фракції

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