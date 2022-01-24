Оскарження російських повноважень та безпекова ситуація в Європі: стартує зимова сесія ПАСЄ

Триватиме сесія чотири дні.
У понеділок, 24 січня, у Страсбурзі стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це розповіли у ТСН.Ранок.
До Франції вже вирушила українська делегація. Сесія триватиме до 28 січня.
Через епідемічну ситуацію захід відбуватиметься у гібридному форматі: лише частина учасників буде присутня у залі, решта візьме участь у сесії онлайн. Головна тема цьогорічної сесії - це російська загроза на кордонах України.
До слова, через агресію Кремля делегації знову порушать питання про оскарження повноважень росіян в ПАРЄ. Раніше російській делегації вже обмежували повноваження через анексію Криму та вторгнення на Донбас.
Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки не виключають варіанти відправлення до країн Східної Європи та Балтії до п'яти тисяч військових, а також кораблі та літаки. За інформацією співрозмовників видання The New York Times, президент США Джо Байден розглядає можливість розгортання кількох тисяч американських військовослужбовців, а також військових кораблів та літаків у Прибалтиці та країнах Східної Європи.
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