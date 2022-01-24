Оскарження російських повноважень та безпекова ситуація в Європі: стартує зимова сесія ПАСЄ

Триватиме сесія чотири дні.

У понеділок, 24 січня, у Страсбурзі стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це розповіли у ТСН.Ранок.

До Франції вже вирушила українська делегація. Сесія триватиме до 28 січня.

Через епідемічну ситуацію захід відбуватиметься у гібридному форматі: лише частина учасників буде присутня у залі, решта візьме участь у сесії онлайн. Головна тема цьогорічної сесії - це російська загроза на кордонах України.

До слова, через агресію Кремля делегації знову порушать питання про оскарження повноважень росіян в ПАРЄ. Раніше російській делегації вже обмежували повноваження через анексію Криму та вторгнення на Донбас.

Сьогодні у Страсбурзі стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ради Європи | Новини світу

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки не виключають варіанти відправлення до країн Східної Європи та Балтії до п'яти тисяч військових, а також кораблі та літаки. За інформацією співрозмовників видання The New York Times, президент США Джо Байден розглядає можливість розгортання кількох тисяч американських військовослужбовців, а також військових кораблів та літаків у Прибалтиці та країнах Східної Європи.

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