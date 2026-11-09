Ослаблений Трамп і «велика угода» з Путіним: Bloomberg розкрило тривожний сценарій для України

Слабкість Трампа та його загравання з Росією тримають Україну в напрузі / © Associated Press

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Поразка на проміжних виборах робить ослабленого Дональда Трампа ще більш ненадійним і нестабільним партнером для України. Володимир Зеленський та європейські союзники усвідомлюють можливе повне припинення американської допомоги.

Про це пише Bloomberg.

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Відтоді, як Дональд Трамп повернувся до Білого дому майже два роки тому, Володимир Зеленський та його європейські союзники намагаються з’ясувати, як вони обійдуться без США та як швидко вони зможуть бути готовими.

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Поки чиновники по всій Європі намагаються оцінити потенційні наслідки поразки Трампа на проміжних виборах, у деяких колах існує занепокоєння, що ослаблений президент може стати ще більш ненадійним партнером.

Рішення Трампа скасувати санкції на російське дизельне паливо, прагнучи запобігти виборчому краху, та короткочасне припинення попереджень про наближення балістичних ракет підкреслили для українців, наскільки крихкою стала підтримка США. Водночас росіяни починають замислюватися, чи зможуть вони почати нормалізувати економічні зв’язки зі США, навіть не припиняючи війну.

«Ми розуміємо, до чого все це йде», — сказав Зеленський журналістам напередодні голосування в США. «Сам удома» — це наступний розділ».

Україна виробляє велику кількість зброї та отримує значну фінансову підтримку від Європи, тому скорочення або навіть раптове припинення підтримки США не призведе до негайного колапсу. Але залежність лише від Європи поставить під серйозну загрозу сили Києва та його цивільне населення.

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«Якщо США припинять будь-яку допомогу, у мене таке відчуття, що Україна зможе адаптуватися», — сказав Ієн Лессер, науковий співробітник Німецького фонду Маршалла в Брюсселі. «Але політичний та стратегічний сигнал буде дуже шкідливим — і водночас обнадійливим для Москви».

Поки українські чиновники готувалися до мирних переговорів з Росією та США в Абу-Дабі цього тижня, Трамп минулого четверга зустрівся з посланцем президента Росії Кирилом Дмитрієвим у Білому домі та заявив журналістам, що очікує «великої угоди», яка може охопити всю Європу.

Європейські союзники, зі свого боку, готуються перевірити свою здатність забезпечити будь-яку потенційну угоду, а тисячі військовослужбовців з 11 країн, зокрема, Франція та Велика Британія, беруть участь у навчаннях, які розпочнуться в Польщі в понеділок.

«Навчання Коаліції охочих допоможуть нам практично підготуватися до потенційних гарантій безпеки для України після припинення вогню», — заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск журналістам у Варшаві. «Ці навчання не означають, що найближчим часом буде припинення вогню. Ми хочемо бути готовими».

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Європейці разом із Канадою також витрачають мільярди доларів на американську зброю, яку вони постачають до Києва. Але вони ще далеко не готові замінити американські можливості у трьох ключових сферах: протиповітряна оборона, супутниковий зв’язок та розвідка.

Протиповітряна оборона

Американські ракети-перехоплювачі Patriot, найефективніший захист України від балістичних ракет, відчувають гостру нестачу від моменту початку війни проти Ірану Трампом. Нещодавнє схвалення адміністрацією Трампа продажу ракет Україні на суму 2,1 мільярда доларів не буде швидким рішенням, а може затягнутися на роки.

«Росія виробляє балістичні ракети швидше, ніж решта світу разом узятий виробляє Patriot, необхідні для їх перехоплення», — сказав минулого місяця журналістам у Києві Сергій Бескрестнов, радник Зеленського з питань радіоелектронної боротьби. «Існує глобальний дефіцит».

За словами людей, знайомих з цим питанням, європейські запаси ракет-перехоплювачів PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot перебувають на мінімальному рівні, а національні військові часто не хочуть передавати їх Україні без твердих зобов’язань США щодо нових поставок.

Ситуація почне покращуватися приблизно через рік, коли Україна отримає ракети-перехоплювачі, замовлені для виробництва в Європі. Київ має отримати 600 PAC-2, вироблених у Німеччині, у 2027 та 2028 роках, а нова угода про виробництво PAC-3 у Польщі була оголошена наприкінці минулого місяця.

Обіцянка Трампа ліцензувати виробництво перехоплювачів в Україні ще не матеріалізувалася. Так само, як і програма п’яти найбільших європейських держав-витрачників на оборону з розробки недорогих систем протиповітряної оборони, оголошена в лютому.

Радник Зеленського Бескрестнов назвав проєкт складним через те, що в ньому беруть участь багато різних країн.

«Ми можемо виготовляти двигуни, ракети, пускові установки. Але це не означає, що зрештою це спрацює, бо ми все ще залежимо від компонентів, які виробляються деінде», — сказав він.

Військова розвідка

Розвідувальні дані, що надаються США для відстеження пересування росіян та ідентифікації цілей, також важко зрівняти з Європою. Особливо в плані раннього попередження про авіаудари в режимі реального часу.

У жовтні Україна тимчасово припинила отримувати попередні попередження від США про балістичні ракети, що наближаються. Підтримку було відновлено після звернення українських чиновників до Вашингтона.

Супутникове з’єднання

Системи зв’язку Starlink від SpaceX залишаються основою логістики на полі бою та ударів середньої дальності для українських безпілотників.

Значущість цих систем стала особливо очевидною минулого місяця, коли швидкість з’єднання була штучно обмежена. Мільярдер і власник компанії Ілон Маск пояснив це суперечкою з Україною щодо умов надання послуг.

Європейська відповідь системі Starlink Маска — проєкт Bromo — все ще чекає на схвалення антимонопольного органу після того, як викликала опір з боку профспілок і постачальників.

Американські військові супутники також дозволяють Україні отримувати завчасне попередження про російські ракетні удари та націлюватися на них. Хоча Європа має космічні ресурси, вона не має такої ж кількості та обсягу супутникових потужностей, які могла б запропонувати Києву.

Від моменту здобуття незалежності Україна відправила на орбіту лише кілька мінісупутників за допомогою іноземних запусків, але ніколи не мала належної космічної програми — і тим паче нічого, що було б здатне замінити Starlink або навіть російську систему «Рассвет».

Нагадаємо, що оглядач The Guardian Саймон Тісдалл пише, що перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу фактично спростувала непереможність Дональда Трампа, зробивши його слабким як усередині США, так і на міжнародній арені. Однак через це американський лідер може діяти більш імпульсивно та небезпечно. Зокрема, більше тиснути на Київ.

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