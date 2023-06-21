Основи для миру: Зеленський назвав п'ять важливих напрямів

За словами президента, Україні вдалося "зробити ЄС таким єдиним, яким він ще ніколи не був"

Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять основних напрямів - основ для миру. Зокрема, вони ґрунтуються на єдності та демократії.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні під час конференція з відновлення України, яка відбувається у Лондоні.

"Я окреслю п'ять напрямків, з яких ми почали створювати основи для миру. Перше - потенціал в єдності. Друге - потенціал в стабільності. Третє - потенціал зростання. Четверте - потенціал безпеки. П'яте - потенціал демократії", - сказав президент.

Зеленський висловив думку, що Україні вже вдалося "зробити Європейський Союз таким єдиним, яким він ще ніколи не був": "Це єднання, яке має має вираження у багатьох політичних, економічних, санкційних, гуманітарних рішеннях".

Президент наголосив, що сьогодні у Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які країна пропонує зробити разом. Зокрема, щодо повоєнного відновлення України.

Глава держави зауважує, що наразі немає у світі такого місця, де потрібно було б відновлювати стільки об'єктів, як зараз в Україні.

"Кожний день російської агресії - це нові руїни. Тисячі і тисячі зруйнованих будинків, понівечені галузі, спалені життя. Нещодавно Росія здійснила найбільший в Європі злочин екоциду, підірвавши дамбу та інші споруди Каховської ГЕС. Що це означає? В Україні найбільше джерело економічного, виробничого і технологічного зростання в Європі за десятки-десятки років. При чому це не тільки реконструкція. Приміром, це зелена металургія", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, відновлення України - це також мільйони робочих місць та мільярдні прибутки для компаній. Зеленський зауважив, що на нинішньому етапі важливо перейти до дій: угод та проєктів.

Переговори України та Росії: що кажуть сторони

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин з Росією, поки її війська перебувають на території нашої держави. За його словами, припинення війни можна досягти завдяки формулі миру, запропонованій Володимиром Зеленським. Зокрема, вона передбачає повне виведення армії РФ з усієї території України.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк також не раз заявляв, що Україна не має наміру сідати за стіл переговорів із нинішнім керівництвом РФ. Адже, наголошує він, це вбивчо для нашої країни та Європи загалом.

Тим часом в Кремлі заявляють, мовляв, готові сідати за стіл переговорів. Натомість звинувачують Київ небажанні до діалогу. Зокрема, нібито Путін готовий до будь-яких контактів, аби досягти необхідних для Росії цілей, щоб уникнути продовження війни проти України.

Днями член комітету з міжнародних справ Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, мовляв, Україна має "передати до складу РФ" Миколаївську, Одеську та Харківську області. Саме це, з його слів, є новою умовою Москви для початку переговорів.

Читайте також: