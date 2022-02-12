Основна команда залишиться: у Посольстві США прокоментували евакуацію дипломатів з України

Держдеп продовжуватиме надавати допомогу для підтримки Києва.

Попри скорочення дипломатичного персоналу США в Україні, основна команда залишиться працювати у Києві.

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Про це 12 лютого у Facebook повідомило Посольство США в Україні.

Зокрема, у заяві американського дипломатичного представництва зазначається, що сьогодні Державний департамент наказав виїхати з Посольства США в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування кількості російських військових на кордоні з Україною, що вказує на можливість воєнних дій проти України.

Однак, "попри завбачливе скорочення нашого дипломатичного персоналу, наша основна команда залишиться в Україні з нашими численними українськими колегами, відданими справі, а Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням", заявили у диппредставництві.

Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує погрожувати вторгненням. 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, зокрема під час зимових Олімпійських ігор.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.

Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани і стримати Кремль від агресивних дій.

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