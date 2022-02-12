Основна команда залишиться: у Посольстві США прокоментували евакуацію дипломатів з України

Держдеп продовжуватиме надавати допомогу для підтримки Києва.
Попри скорочення дипломатичного персоналу США в Україні, основна команда залишиться працювати у Києві.
Про це 12 лютого у Facebook повідомило Посольство США в Україні.
Зокрема, у заяві американського дипломатичного представництва зазначається, що сьогодні Державний департамент наказав виїхати з Посольства США в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування кількості російських військових на кордоні з Україною, що вказує на можливість воєнних дій проти України.
Однак, "попри завбачливе скорочення нашого дипломатичного персоналу, наша основна команда залишиться в Україні з нашими численними українськими колегами, відданими справі, а Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням", заявили у диппредставництві.
Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує погрожувати вторгненням. 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, зокрема під час зимових Олімпійських ігор.
Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.
Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани і стримати Кремль від агресивних дій.
Читайте також:
- Росія продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та до Криму: опубліковано нові супутникові знімки
- Росія може вторгнутись до України та повалити владу в Києві – Столтенберг
- Загроза нової російської агресії проти України: Байден може поговорити з Путіним