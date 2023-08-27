Основна загроза для росіян - не українські безпілотники, а робота власної ППО - експерт 

Він розповів, що було повідомлення про те, що російське ППО збило черговий ударний безпілотник українського виробництва.

Про це йшлося на YouTube-каналі ТСН.

"Так от подивімось передісторію цієї події... Щоби росіяни розуміли, що основна загроза для них - це не українські безпілотники, а робота власної російської ППО. В Хімках під час попередніх ударів... по військових об'єктах на території Московської області і Москви російське ППО відпрацювало по житловому будинку... На вулиці Спортивна в місті Хімки знайшли фрагменти ракети зенитно-ракетно-гарматного комплексу "Панцир С-1". Примітно те, що сама ракета влучила в житловий будинок... де проживає родина з 2 малолітніми дітьми... Варто говорити, що це перший епізод подібної "успішної" роботи російського ППО, яка наражає на смертельну небезпеку цивільне населення…», - розповів експерт.

Також військовий оглядач пояснив, що до цього були зафіксовані аналогічні випадки у Бєлгороді, коли замість українського безпілотника ракета, випущена з "Панцир С-1", влучила в житловий будинок.

«Аналогічна ситуація була і в самій Москві, коли "Панцир С-1", який був розташований на будівлях поблизу Міністерства оборони, так само влучив в будинок, спричинивши тотальну руйнацію... Росіяни мають розуміти чітко: основна загроза їхньому життю і недоторканності їхніх будинків - це недолуга робота їхнього ППО. Ці приклади дають зрозуміти, що "Панцир С-1", який рекламувався як "аналогов нєт" - це знов черговий інформаційний блеф, а сам федеральний проєкт "Небесна парасолька" (багатоешелонований характер роботи ППО Московській області і Москви), який би мав би прикрити ключові об'єкти - не більше, ніж корупційне витрачання бюджетних коштів», - резюмував він.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня Москву та область вчергове атакували безпілотники. Росіяни звинуватили в атаці "київський режим".

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