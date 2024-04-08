"Основне питання – Харків": Зеленський зібрав Ставку та повідомив деталі

Президент заявив, що розвідка та спецслужби працюють над новими кроками "для зменшення російського потенціалу війни".

Президент України Володимир Зеленський провів 8 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача, головним питанням якої став захист Харкова від російських атак.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

"Провів Ставку. Основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині", – вказав Зеленський.

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Були заслухані доповіді військових щодо фізичного захисту об’єктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Президент анонсував окремі завдання для українських дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для держави.

Зеленський подякував усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові й області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках.

"Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика", – зазначив Зеленський.

Він також заінтригував заявою, що українські розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками "для зменшення російського потенціалу війни".

Нагадаємо, видання The Economist опублікувало статтю про атаки по Харкову, заявивши, що Кремль хоче зробити друге місто України непридатним для життя.

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