"Основою відновлення мають стати кошти окупанта": Шмигаль закликав G7 віддати Україні заарештоване майно росіян

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до міністрів розвитку країн G7 із закликом підготувати національне й міжнародне законодавство щодо конфіскації заморожених активів Росії та передачі їх на користь України.

Відповідний заклик пролунав після заяви США про те, що американські закони не дозволяють конфіскувати на користь України майно, заарештоване санкціями проти РФ через війну в Україні.

Про це йдеться на сайті уряду.

"Ключовим джерелом фінансування цього плану стане Фонд відновлення України, який буде наповнюватися з п’яти джерел. Але основою відновлення мають стати кошти окупанта. Як і будь-який агресор у майбутньому, росія має розуміти ціну війни", — наголосив Шмигаль.

Очільник уряду закликав країни "Великої Сімки" почати підготовку національного, а також міжнародного законодавства щодо конфіскації заморожених активів Росії та передачі їх на користь Україні.

"Таке законодавство вже розробляють Сполучені Штати та Канада. Важливо, аби всі наші партнери так само долучилися до цього процесу. Це питання справедливості, адже не можна допустити, щоб агресор зруйнував половину економіки України і не заплатив за це", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія навмисне використовує продовольство, насамперед зерно, як зброю проти світу.

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