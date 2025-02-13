Особисті переговори Трампа і Путіна: політолог пояснив ризик для України

Україна повинна наполягати, щоб будь-які переговори про завершення війни відбувалися за її участі.

Використовуючи особисті контакти, зокрема телефонні розмови, президент РФ Володимир Путін намагатиметься “перепрограмувати” американського президента Дональда Трампа під російські умови завершення війни.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-канал РБК-Україна.

За його словами, попри те, що Трамп і Путін ще ні до чого не домовилися, окрім ймовірної зустрічі в Саудівській Аравії, американський лідер уже перебуває в такій ейфорії успіху, ніби вже домігся встановлення миру в Україні. Але Путін не збирається припиняти військові дії та наполягає на "стабільній мирній угоді", до якої ще дуже далеко.

Фесенко припустив, що американський план полягає в тому, щоб добитися режиму припинення вогню, проведення виборів в Україні, а лише потім йтиметься про укладення довгострокової мирної угоди.

"Путін хоче, щоб це була мирна угода на російських умовах... Я бачу ризик у тому, що Путін, зокрема через особисті контакти, через зустрічі з Трампом, через такі телефонні розмови буде "обробляти Трампа". Він намагатиметься перепрограмувати Трампа під російські умови завершення війни", – зазначив політолог.

Саме тому, вважає експерт, Україна повинна наполягати, щоб будь-які переговори про завершення війни відбувалися за її участі.

На думку політолога, президент США своїм телефонним дзвінком до Зеленського після розмови з Путіним засвідчив, що не має наміру вести переговори, оминаючи українську сторону.

"Якби йому Зеленський був нецікавий і він збирався б домовлятися лише з Путіним, то він би не телефонував Зеленському”, – переконаний Володимир Фесенко.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував часті розмови з російським лідером Володимиром Путіним і заявив, що сподівається на візит господаря Кремля до США.

Як повідомлялося, у четвер, 13 лютого, речник російського президента Дмитро Пєсков запевнив, що Україна обов'язково братиме участь у переговорах щодо мирного врегулювання, але водночас існуватиме “двосторонній російсько-американський трек”.

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп оголосив, що він і президент Росії Володимир Путін домовилися почати переговори про припинення вогню в Україні.

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