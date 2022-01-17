"Особисті причини": Арестович звільнився з Офісу президента та ТКГ

"Особисті причини": Арестович звільнився з Офісу президента та ТКГ

Арестович уточнив, що звільнився за власним бажанням.

Олексій Арестович заявив, що звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу президента та з посади спікера делегації України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він сказав у коментарі "4 каналу".

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Арестович повідомив, що йде з посад за власним бажанням через "особисті причини". На наступному засіданні ТКГ щодо Донбасу він вже не братиме участі.

За його словами, ця "інформація поки неофіційна".

Нагадаємо, Олексій Арестович 28 жовтня 2020 року був призначений спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу.

Від 1 грудня 2020 року працював позаштатним радником голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.

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