Особлива увага до демократії: Пелосі закликала конгресменів прибути на сесію для голосування

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликав всіх членів парламенту особисто прибути у середу ввечері, тобто 21 грудня 2022 року, на засідання американського Конгресу.

Про це йдеться у пресрелізі, який з'явився на сайті речника Палати представників США у ніч проти 21 грудня за київським часом.

Конгрес має відновити сесію, щоб завершити роботу за рік.

У повідомленні вона написала, що йдеться про завершення особливої сесії та прийняття закону, що сприятиме прогресу американського народу та підтримає демократію.

«Будь ласка, будьте присутні через особливу увагу до демократії в середу ввечері», - резюмувала вона.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що цей заклик збігається з ймовірним візитом президента України Володимира Зеленського до США, де він має виступити, згідно з повідомленнями американських ЗМІ у Конгресі. Українська сторона наразі не підтвердила інформацію про візит, а ось американські журналісти щосили діляться подробицями.

Також йдеться про те, що український лідер відвідає Білий дім, де поспілкується з американським колегою Джо Байденом. Ймовірно, вони поспілкуються про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що США незабаром можуть оголосити про передавання Україні систем Patriot та високоточних бомб. Такі військові засоби допоможуть українським військовим краще боротися з зовнішнім ворогом.

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