Особливості обміну полоненими та подарунок світу у вигляді вакцин. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос, якого нещодавно звільнили з лав Збройних сил України, заявив, що на обміні полоненими заробляють чималі гроші. Читати далі –>
- Нині у списках на обмін з бойовиками - понад 90 осіб - це військовослужбовці та співробітники спецслужб України, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань. Читати далі –>
- Країни "Великої сімки" планують виділити як мінімум 1 млрд доз вакцин від коронавірусу для інших держав. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Читати далі –>
- Нова форма української збірної з футболу неабияк роздратувала росіян. Чому УЄФА пішов на поступки росіянам та заборонив гасло на формі української збірної. Читати далі –>
- У Бундестазі відбулося голосування по проєкту звернення до уряду про перегляд політики щодо Росії та відмову від "Північного потоку-2", який підготувала партія "Зелені". Читати далі –>