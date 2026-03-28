«Особиста неприязнь»: дипломат пояснив, чому Трамп гальмує співпрацю з Україною

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Позиція Дональда Трампа щодо України формується під впливом його особистого ставлення до Володимира Зеленського, що ускладнює взаємодію, попри інтереси США.

Про це в етері Еспресо заявив колишній надзвичайний і уповноважений посол держави Ізраїль у Росії, керівник програми з вивчення Росії в Інституті національних стратегічних досліджень Аркадій Мільман.

«Трамп відкидав допомогу України, а ми знаємо, що офіційне було звернення Пентагону до української сторони. І вже українські спеціалісти з дронів і безпілотників перебувають у регіоні й в країнах Перської затоки також, і йдеться про 200 спеціалістів. 200 спеціалістів — це величезна кількість людей, що допомагають», — пояснив він.

Реклама

Дипломат наголосив, що це також має значення для української армії.

«Це також важливо для української армії, адже на цьому тлі теж набувається додатковий досвід, тому що Іран весь час запускає безпілотники в бік країн Перської затоки», — додав Мільман.

За його словами, підхід Дональда Трампа до співпраці з Україною значною мірою зумовлений особистим ставленням до Володимира Зеленського, що суперечить стратегічним інтересам США та ускладнює передбачуваність рішень.

«Ми знаємо, що Трамп це відкинув через особисту неприязнь до Зеленського. І все, тут виключно особисті мотиви. Тому що з погляду інтересів США вони мають підтримувати Україну. І в принципі США підтримують Україну, але в Трампа особиста неприязнь до Зеленського», — зазначив він.

Реклама

Він підкреслив, що така ситуація створює серйозні труднощі у взаємодії.

«Усі знають, звідки вона в нього й чому вона є. Трамп — емоційна людина, з ним складно мати справу, усі мусять із ним погоджуватися. Це доволі складна з будь-якої точки зору ситуація, коли наперед розумієш, що йде співпраця, а ця людина каже: ні, немає жодної співпраці, нам це не потрібно. Важко. Це когнітивний дисонанс», — підсумував Мільман.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається змусити Україну залишити Донбас, використовуючи непрямий політичний тиск і можливі неофіційні домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що боєприпаси та засоби ППО, які були призначені для України, можуть бути відправлені на Близький Схід, де триває війна проти Ірану.