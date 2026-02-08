Останні кроки до миру: Сибіга про роль Трампа та прямий діалог із Путіним

Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

Тільки президент США Дональд Трамп може зупинити російсько-українську війну. А диктаторові Путіну потрібно зустрітися особисто з президентом Володимиром Зеленським, щоб узгодити найскладніші питання, що залишилися на мирних переговорах.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Reuters.

Сибіга розповів, що Україна хоче пришвидшити зусилля щодо припинення чотирирічної повномасштабної війни та скористатися імпульсом у переговорах за посередництва США, перш ніж набудуть чинності інші фактори, такі як кампанія напередодні проміжних виборів до Конгресу США у листопаді.

Реклама

«Тільки Трамп може зупинити війну», — сказав очільник МЗС.

За його словами, з 20-пунктного проєкту мирного плану нині залишилося лише «кілька» невирішених пунктів.

«Найбільш чутливі та найскладніші мають бути розглянуті на рівні лідерів (Путіна і Зеленського — Ред.)», — додав глава українського МЗС.

Щодо ключових питань, таких як територія, обидві сторони виглядають дуже розбіжними. Росія продовжує вимагати від України відступити решту Донецької області, яку їй не вдалося окупувати протягом років виснажливої ​​війни на виснаження, від чого Київ рішуче відмовляється. Україна також хоче отримати контроль над Запорізькою атомною електростанцією — найбільшою в Європі — яка знаходиться на окупованій Росією території.

Реклама

Сибіга також заявив, що будь-яке рішення в ході мирного врегулювання визнати суверенітет Росії над Кримом або Донбасом, буде «юридично недійсним».

«Ми ніколи цього не визнаємо. І це буде порушенням міжнародного права. Це питання принципу», — наголосив дипломат.

За інформацією видання, під час другого раунду тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі цього тижня не було жодних ознак прориву, хоча в четвер було завершено обмін військовополоненими — перший такий обмін з жовтня.

Президент Володимир Зеленський сказав журналістам у суботу, що США запропонували новий раунд переговорів у Маямі через тиждень, на що Київ погодився.

Реклама

«Моя оцінка така, що ми маємо імпульс. Це правда. Нам потрібна консолідація або мобілізація цих мирних зусиль, і ми готові пришвидшитися», — зазначив міністр Сибіга.

США, за словами Сибіги, підтвердили Україні свою готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі; тоді вони нададуть «підтримку» безпеки для підтримки мирної угоди, хоча американські війська на території України не присутні.

«Особисто я на цьому етапі не вірю в будь-яку інфраструктуру чи архітектуру безпеки без американців… Ми повинні мати їх поруч — і вони вже займаються цим процесом. Це величезне, величезне досягнення», — сказав він.

Джерела повідомили Reuters у п’ятницю, що українські та американські посадовці обговорили графік, який включає проєкт угоди з Росією до березня та проведення референдуму щодо неї в Україні разом з виборами у травні.