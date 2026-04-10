«Остання крапка» попереду: Буданов заінтригував заявою про переговори України і РФ

Кирило Буданов. / © Getty Images

Наразі переговорний процес триває, він не заморожений. Наразі Україна очікує приїзду представників Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Новини.LIVE.

Він підтвердив інформацію президента Володимира Зеленського, що Україна очікує приїзду американських переговорників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. Втім, конкретних дат Буданов не назвав.

«Плюс-мінус тиждень. Це недовго», — висловився він.

Зі слів Буданова, Україна підтримує контакти із США. Одне з питань, над яким займаються представники двох країн, це обмін полоненими. Цілком ймовірно, що він може відбутися вже незабаром.

«Ми сподіваємося на Великдень, за день до, за день після. Ми всі очікуємо», — додав очільник ОП.

Щодо переговорів з Москвою, то, зауважує Буданов, «лідери (Зеленський і Путін — Ред.) мають взагалі останню крапку поставити».

«Ви розумієте, ми не зможемо поставити крапку ні позитивну, ні негативну, без особистої зустрічі. І росіяни це теж чудово знають», — пояснив посадовець.

Мирні переговори — останні новини

Президент Володимир Зеленський попередив, що весна-літо 2026-го будуть ключовими на дипломатичній арені. З його слів, якщо диктатор РФ Володимир Путін вибере шлях деескалації, то вдасться провести тристоронню зустріч у форматі Україна-США-РФ.

Водночас зараз переговори у тристоронньому форматі з Україною, США та Росією гальмуються через ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, саме на Ірані наразі зосереджений фокус Білого дому.

Своєю чергою, у Кремлі заговорили про нові переговори після того, як США та Іран домовилися про тимчасове припинення вогню. Речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що Росія начебто очікує «подовження переговорного процесу».

