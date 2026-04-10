«Остання крапка» попереду: Буданов заінтригував заявою про переговори України і РФ
В Офісі президента наголошують, що мирні переговори не заморожені.
Наразі переговорний процес триває, він не заморожений. Наразі Україна очікує приїзду представників Сполучених Штатів Америки.
Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Новини.LIVE.
Він підтвердив інформацію президента Володимира Зеленського, що Україна очікує приїзду американських переговорників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. Втім, конкретних дат Буданов не назвав.
«Плюс-мінус тиждень. Це недовго», — висловився він.
Зі слів Буданова, Україна підтримує контакти із США. Одне з питань, над яким займаються представники двох країн, це обмін полоненими. Цілком ймовірно, що він може відбутися вже незабаром.
«Ми сподіваємося на Великдень, за день до, за день після. Ми всі очікуємо», — додав очільник ОП.
Щодо переговорів з Москвою, то, зауважує Буданов, «лідери (Зеленський і Путін — Ред.) мають взагалі останню крапку поставити».
«Ви розумієте, ми не зможемо поставити крапку ні позитивну, ні негативну, без особистої зустрічі. І росіяни це теж чудово знають», — пояснив посадовець.
Мирні переговори — останні новини
Президент Володимир Зеленський попередив, що весна-літо 2026-го будуть ключовими на дипломатичній арені. З його слів, якщо диктатор РФ Володимир Путін вибере шлях деескалації, то вдасться провести тристоронню зустріч у форматі Україна-США-РФ.
Водночас зараз переговори у тристоронньому форматі з Україною, США та Росією гальмуються через ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, саме на Ірані наразі зосереджений фокус Білого дому.
Своєю чергою, у Кремлі заговорили про нові переговори після того, як США та Іран домовилися про тимчасове припинення вогню. Речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що Росія начебто очікує «подовження переговорного процесу».